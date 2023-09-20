«Дресс-код для депутатов»: В Госдуме сравнили образ Вассермана со Сталиным

В Госдуме нет дресс-кода, но большинство депутатов его соблюдает, сказал в эфире НСН Андрей Исаев, назвав шорты и толстовки в сенате США следствием «перехлеста либерализма».

В Госдуме нет дресс-кода, а одежда депутата Анатолия Вассермана является частью его образа, объяснил в интервью НСН заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Лидер большинства в американском Сенате Чак Шумер ранее отменил дресс-код для сенаторов, разрешив им не надевать пиджаки с галстуками. До этого сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман неоднократно приходил на работу в шортах и толстовке, превратившись в мем.

Депутат Вассерман рассказал, куда делась его знаменитая жилетка
«Никакого специального дресс-кода в Госдуме не существует, он не установлен регламентом, но большинство депутатов стараются его придерживаться, понимая, что избиратели наделили их определенным статусом. Это официальная или полуофициальная одежда. Что касается Вассермана, у него просто есть сложившийся образ, которого он придерживается, и этот образ фактически стал частью дресс-кода. Например, Сталин ходил во френче, и мы не можем представить его в пиджаке и галстуке, также и с образом Вассермана», - сказал Исаев.

При этом он усмотрел признаки кризиса в ситуации в сенате США, связав ее с «перехлестами» либерализма.

«То, что произошло в американском сенате, отражает определенный кризис, существующий в американской политической системе, где идея либерализма явно перехлестывает, уже разрушая основы этики, в том числе деловой этики», - заключил собеседник НСН.

Депутат Госдумы и победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман ранее рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему отказался в Госдуме от своей фирменной жилетки с множеством карманов.

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ФОТО: РИА Новости
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