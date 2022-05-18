Рамзан Кадыров назвал Олафа Шольца шизофреником

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе выступления на марафоне общества «Знание» заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц ведёт себя «не как руководитель государства».

Кадыров оценил перспективы всеобщей мобилизации в России

По его мнению, немецкому политику неинтересны мировые правила.

«Руководитель Германии ведет себя как шизофреник», - заключил Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что Россию невозможно сломить. Кадыров считает, что страны Запада должны отменить все введённые ранее санкции и принести свои извинения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияЧечняРамзан Кадыров
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