Рамзан Кадыров назвал Олафа Шольца шизофреником
18 мая 202217:16
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе выступления на марафоне общества «Знание» заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц ведёт себя «не как руководитель государства».
По его мнению, немецкому политику неинтересны мировые правила.
«Руководитель Германии ведет себя как шизофреник», - заключил Кадыров.
Ранее глава Чечни заявил, что Россию невозможно сломить. Кадыров считает, что страны Запада должны отменить все введённые ранее санкции и принести свои извинения.
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18 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru