Кадыров потребовал извинений от лидеров западных стран

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россию невозможно сломить, поэтому страны Запада должны отменить все введённые ранее санкции и принести свои извинения, сообщает URA.RU.

«Нас невозможно свалить и поставить на колени. Они должны признать, извиниться и снять все санкции против России», — отметил политик.

По его словам, отдельно извиниться необходимо перед российскими спортсменами, которых отстранили от международных соревнований.

Кадыров сравнил санкции в отношении России с блокадой.