Кадыров потребовал извинений от лидеров западных стран
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россию невозможно сломить, поэтому страны Запада должны отменить все введённые ранее санкции и принести свои извинения, сообщает URA.RU.
«Нас невозможно свалить и поставить на колени. Они должны признать, извиниться и снять все санкции против России», — отметил политик.
По его словам, отдельно извиниться необходимо перед российскими спортсменами, которых отстранили от международных соревнований.
Кадыров сравнил санкции в отношении России с блокадой.
Он также рассказал о том, что ещё в детстве понял, что родина главнее всего. Так его учил отец Ахмат Кадыров.
Ранее Кадыров объявил, что отправляет на Украину еще более 600 добровольцев.
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