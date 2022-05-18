Кадыров потребовал извинений от лидеров западных стран

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россию невозможно сломить, поэтому страны Запада должны отменить все введённые ранее санкции и принести свои извинения, сообщает URA.RU.

«Нас невозможно свалить и поставить на колени. Они должны признать, извиниться и снять все санкции против России», — отметил политик.

По его словам, отдельно извиниться необходимо перед российскими спортсменами, которых отстранили от международных соревнований.

Кадыров сравнил санкции в отношении России с блокадой.

Кадыров оценил перспективы всеобщей мобилизации в России

Он также рассказал о том, что ещё в детстве понял, что родина главнее всего. Так его учил отец Ахмат Кадыров.

Ранее Кадыров объявил, что отправляет на Украину еще более 600 добровольцев.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЗападРоссияРамзан Кадыров
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