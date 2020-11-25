Ракетные двигатели и металлы. Чем ответит Россия на новые санкции США?

США рассматривают введение новых санкций против России. Речь идет о санкционном списке, подготовленном администрацией Трампа против 89 китайских компаний, но в него также могут быть включены российские организации.

Как сообщает агентство РИА Новости, они могут затронуть Минобороны России, а также предприятия «Росатома» и «Роскосмоса». Всего 28 организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли, приборо- и двигателестроения и научных центров.

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош в эфире НСН признал, что американские санкции наносят определенный вред развитию российского промышленного комплекса.

«Нельзя сказать, что это непоправимый вред. Это их постоянная политика на ослабление России. В этом случае – за счет наложения санкций на наши военно-промышленные предприятия. Причем важные предприятия для нашей экономики. Это все американская политика в рамках гибридной войны, которая ведется против России уже в течение многих лет», - сказал Бартош.