Ракетные двигатели и металлы. Чем ответит Россия на новые санкции США?

Член-корреспондент Академии военных наук рассказал в эфире НСН, какой вред нанесут американские санкции российской оборонной промышленности.



США рассматривают введение новых санкций против России. Речь идет о санкционном списке, подготовленном администрацией Трампа против 89 китайских компаний, но в него также могут быть включены российские организации.

Как сообщает агентство РИА Новости, они могут затронуть Минобороны России, а также предприятия «Росатома» и «Роскосмоса». Всего 28 организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли, приборо- и двигателестроения и научных центров.

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош в эфире НСН признал, что американские санкции наносят определенный вред развитию российского промышленного комплекса.

«Нельзя сказать, что это непоправимый вред. Это их постоянная политика на ослабление России. В этом случае – за счет наложения санкций на наши военно-промышленные предприятия. Причем важные предприятия для нашей экономики. Это все американская политика в рамках гибридной войны, которая ведется против России уже в течение многих лет», - сказал Бартош.

СМИ сообщили о проекте санкций США против Минобороны РФ

Хотя у России рычаги экономического давления не такие мощные, как у американцев, из-за слабости отечественной экономики, но ответные санкции способны нанести ущерб США, уверен эксперт.

«Это касается оборудования, которое у нас производится, ракетных двигателей, например. Плюс поставки редких металлов. Думаю, эти санкции будут приняты», - заключил он.

Ранее Бартош объяснил в эфире НСН, почему нельзя утверждать, что российская армия сейчас существенно превосходит по силам военный блок США.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РосатомРоскосмосМинобороны РФСанкции США
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