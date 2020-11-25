Ракетные двигатели и металлы. Чем ответит Россия на новые санкции США?
Член-корреспондент Академии военных наук рассказал в эфире НСН, какой вред нанесут американские санкции российской оборонной промышленности.
США рассматривают введение новых санкций против России. Речь идет о санкционном списке, подготовленном администрацией Трампа против 89 китайских компаний, но в него также могут быть включены российские организации.
Как сообщает агентство РИА Новости, они могут затронуть Минобороны России, а также предприятия «Росатома» и «Роскосмоса». Всего 28 организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли, приборо- и двигателестроения и научных центров.
Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош в эфире НСН признал, что американские санкции наносят определенный вред развитию российского промышленного комплекса.
«Нельзя сказать, что это непоправимый вред. Это их постоянная политика на ослабление России. В этом случае – за счет наложения санкций на наши военно-промышленные предприятия. Причем важные предприятия для нашей экономики. Это все американская политика в рамках гибридной войны, которая ведется против России уже в течение многих лет», - сказал Бартош.
Хотя у России рычаги экономического давления не такие мощные, как у американцев, из-за слабости отечественной экономики, но ответные санкции способны нанести ущерб США, уверен эксперт.
«Это касается оборудования, которое у нас производится, ракетных двигателей, например. Плюс поставки редких металлов. Думаю, эти санкции будут приняты», - заключил он.
Ранее Бартош объяснил в эфире НСН, почему нельзя утверждать, что российская армия сейчас существенно превосходит по силам военный блок США.
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