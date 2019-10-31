Чья армия сильнее. Как военный молох США выбивает деньги
Член-корреспондент Академии военных наук РФ рассказал НСН, зачем Штатам говорить об усилении армий России и Китая.
Армия США слабо подготовлена для противостояния таким «серьёзным угрозам» как Россия и Китай, пишет издание Foreign Policy. В публикации отмечается, что в настоящее время Вашингтон пытается подготовиться к «эпохе великодержавного соперничества».
Тезис о том, что российская армия сейчас существенно превосходит по силам военный блок США не соответствует действительности, заявил в эфире НСН член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош. По его словам, такие заявления в западной прессе нацелены на увеличение военного бюджета, который и так превосходит российский чуть ли не в 16 раз.
«Нет, такого решающего превосходства нет. США остаются мощнейшей военной и экономической державой мира, но пытаются получить от своих налогоплательщиков ещё больше на поддержание своего курса. Подобного рода заявления и вбросы в прессе делаются для того, чтобы получить дополнительные деньги на вооружение. Хотя бюджет США действительно большой, этот военно-промышленный молох ненасытен и постоянно требует увеличения вложений», — заметил эксперт.
Кроме того, Вашингтон пытается привлечь внимание союзников по НАТО, чтобы усилить консолидацию против России и Китая.
«Во-вторых, американцы ссылаются на ослабление своих позиций, прежде всего, на Ближнем Востоке и в Африке, где благодаря успехам российской дипломатии и ВКС нам удалось переломить ситуацию, что вынудило США частично вывести свои войска. Они используют эту объективную ситуацию, чтобы придать алармистский характер своим заявлениям и потребовать дополнительных средств. Кроме того, это попытка консолидировать союзников США. Безусловно, эти вопросы будут ставиться на предстоящей сессии НАТО», — заверил Бартош.
Однако опасения Штатов насчёт взаимодействия России и Китая не безосновательны, добавил собеседник НСН.
«Что касается противостояния американцев с Китаем, то действительно Китай их потеснил в юго-восточной Азии, заставил считаться со своими интересами. Конечно, американцы обеспокоены. Если Россия и Китай будут действовать там совместно, а такие попытки патрулирования над морем уже были, то американской гегемонии в этом регионе будет нанесён ущерб», — заключил Бартош.
Добавим, в статье о превосходстве России в военном плане над силами США предлагается изменить положение дел путём усиления армии, формирования широкой сети датчиков и приборов обнаружения, создания нового оружия и также укрепления взаимодействия с союзниками.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Камеры зафиксировали путь убийцы мальчика в детсаду Нарьян-Мара
- Конгресс перевел в публичную фазу подготовку импичмента Трампа
- Группировка ИГ подтвердила смерть аль-Багдади
- Росгвардия проверит ЧОП, охранявший детсад в Нарьян-Маре, где убили мальчика
- Техническая ошибка. Минздрав открестился от сокращения врачей в 54 регионах