Чья армия сильнее. Как военный молох США выбивает деньги

Армия США слабо подготовлена для противостояния таким «серьёзным угрозам» как Россия и Китай, пишет издание Foreign Policy. В публикации отмечается, что в настоящее время Вашингтон пытается подготовиться к «эпохе великодержавного соперничества».

Тезис о том, что российская армия сейчас существенно превосходит по силам военный блок США не соответствует действительности, заявил в эфире НСН член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош. По его словам, такие заявления в западной прессе нацелены на увеличение военного бюджета, который и так превосходит российский чуть ли не в 16 раз.

«Нет, такого решающего превосходства нет. США остаются мощнейшей военной и экономической державой мира, но пытаются получить от своих налогоплательщиков ещё больше на поддержание своего курса. Подобного рода заявления и вбросы в прессе делаются для того, чтобы получить дополнительные деньги на вооружение. Хотя бюджет США действительно большой, этот военно-промышленный молох ненасытен и постоянно требует увеличения вложений», — заметил эксперт.

Кроме того, Вашингтон пытается привлечь внимание союзников по НАТО, чтобы усилить консолидацию против России и Китая.