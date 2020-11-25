СМИ сообщили о проекте санкций США против Минобороны РФ
Администрация президента США Дональда Трампа может ввести санкции новые санкции против России, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в черновом варианте документа фигурируют Минобороны России, 28 организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли, приборо- и двигателестроения и научных центров, в том числе более 10 предприятий гражданского авиастроения, производителей вертолетной техники и авиадвигателей, разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения.
В частности, впервые в санкционный список попали два института из числа ведущих организаций ядерного оружейного комплекса «Росатома», участвовавшего в создании перспективных вооружений, а также две организации «Роскосмоса» - научный институт и производитель ракетно-космической техники.
Также в предварительный чёрный список попали ФГУП, связанный с администрацией Владимира Путина, а также экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.
Новые санкции связаны с ограничениями, которые США могут объявить против 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными.
Ранее Госдепартамент сообщил о санкциях в отношении трёх российских организаций: «Авиазапчасть», ОАО «Элекон» и Nilco Group. Ограничения, связанные с законом о нераспространении оружия массового уничтожения, запрещают любым госструктурам США сотрудничать с этими компаниями.
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