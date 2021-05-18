Рада: США намерены втянуть Россию в войну с Украиной и Европой
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин сообщил о том, что США и Великобритания планируют втянуть Россию в войну с Украиной и Европой.
Так он прокомментировал на своей странице в Facebook уголовное дело против главы политсовета партии Виктора Медведчука, который, по словам парламентария, выступал против плана британо-американских союзников, которые отвели Киеву роль провокатора в конфликте с Москвой.
Кузьмин считает, что Запад не будет воевать с ядерной Россией и эту роль оставит Украине. Не смотря на это, Европа окажется втянута в противостояние, а выиграют от него только Великобритания и США, которые будут финансировать конфликт.
Ранее в Генпрокуратуре Украины заявили, что Медведчук и его соратник Тарас Козак подозреваются в госизмене. Суд отправил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» под домашний арест.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «вряд ли склонны как-то серьёзно рассматривать» идею по обмену главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.
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