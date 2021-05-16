Политолог: Арест Медведчука является «козырем» при встрече Путина и Байдена
Арест лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука может стать аргументом для США на переговорах между Джо Байденом и Владимиром Путиным, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на доцента МГИМО, члена совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилла Коктыша.
По его словам, Украина использует преследование Медведчука в угоду внешнеполитическому курсу Байдена.
«Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится», — отметил Коктыш.
По его словам, до встречи президентов ситуация с Медведчуком не разрешится.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что возможен обмен «предателей из партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"» на осужденных в России украинцев. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».
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