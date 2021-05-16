Политолог: Арест Медведчука является «козырем» при встрече Путина и Байдена

По его словам, Украина использует преследование Медведчука в угоду внешнеполитическому курсу Байдена.

«Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится», — отметил Коктыш.

По его словам, до встречи президентов ситуация с Медведчуком не разрешится.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что возможен обмен «предателей из партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"» на осужденных в России украинцев. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

