Песков прокомментировал прозвучавшую в Киеве идею об обмене Медведчука
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «вряд ли склонны как-то серьёзно рассматривать» идею по обмену главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, сообщает РИА Новости.
Комментируя идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова обменять «предателей из партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» на осужденных в РФ украинцев, Песков назвал её «несформулированной» и отметил, что это «внутриукраинская политическая кухня».
«Собственно, я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен. Вопрос, хочет ли это сам украинский политик - на кого-то меняться? На кого они предлагают менять? и так далее» - добавил представитель Кремля.
Ранее в Генпрокуратуре Украины заявили, что Медведчук и его соратник Тарас Козак подозреваются в госизмене, сообщает RT. Суд отправил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» под домашний арест.
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