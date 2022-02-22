Рада призывает Россию отозвать признание ЛНР и ДНР

Верховная рада Украины приняла во вторник заявление с призывом к России отозвать признание ДНР и ЛНР. Кроме того в нем Рада призывает международных партнеров ввести дополнительные санкции против РФ и ее руководства, в том числе заморозку «Северного потока 2», отключение от SWIFT и запрет экспорта в Российскую Федерацию высоких технологий.