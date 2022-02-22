Рада призывает Россию отозвать признание ЛНР и ДНР

Верховная рада Украины приняла во вторник заявление с призывом к России отозвать признание ДНР и ЛНР. Кроме того в нем Рада призывает международных партнеров ввести дополнительные санкции против РФ и ее руководства, в том числе заморозку «Северного потока 2», отключение от SWIFT и запрет экспорта в Российскую Федерацию высоких технологий.

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Постановление поддержали 336 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее во вторник анонсировал санкции Великобритании против России.

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Фото: twitter.com/verkhovna_rada
ТЕГИ:ЛНРДНРВерховная Рада
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