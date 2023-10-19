Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете УПЦ
Депутаты Верховной Рады Украины приняли в первом чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в своём Telegram-канале.
По его словам, данную инициативу поддержали 267 народных избранников при 226 необходимых.
Как отмечается, проект закона был разработан правительством Украины по поручению президента Владимира Зеленского. Документ предусматривает полное запрещение на территории республики Украинской православной церкви, если будут получены доказательства её связи с Россией и Русской православной церковью.
Ранее власти потребовали от УПЦ официально заявить о разрыве с РПЦ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru