В Киеве запретили богослужения на Пасху

Власти Киева запретили на Пасху богослужения в храмах столицы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УПЦПасхаУкраина

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