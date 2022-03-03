Рада одобрила национализацию активов российских компаний и физлиц на Украине

Верховная рада Украины приняла законы о принудительном изъятии российской собственности, сообщает ТАСС.

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