Рада одобрила национализацию активов российских компаний и физлиц на Украине
3 марта 202216:36
Верховная рада Украины приняла законы о принудительном изъятии российской собственности, сообщает ТАСС.
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3 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru