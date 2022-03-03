Зеленский своим указом создал штаб по гуманитарным вопросам
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который создает в стране координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам для помощи гражданам, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу офиса президента.
Отмечается, что штаб создан в связи с проведением российской специальной операции на Украине.
Он будет помогать украинцам в преодолении сложных жизненных обстоятельств.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК), в ходе которого обсудили решение гуманитарных проблем на Украине.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей региона от «геноцида».
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