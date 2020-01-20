Рабочая группа призвала определить роль Госсовета

20 января 202015:34

Определить статус и роль Госсовета призвала рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию. Такое обращение направлено членами группы президенту РФ Владимиру Путину. В нем в частности говорится, что этот орган должен «иметь самостоятельное значение» и быть эффективно встроен в государственный механизм, однако «он не должен повторять роль Совета Федерации».

Утечка вице-премьеров и загадочный Госсовет

В группе считают, что в Конституции должны быть прописаны в частности принципы формирования Госсовета, сообщает «Интерфакс».

Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН заявил, что в России после внесения поправок в Конституцию окончательно сформируется вторая столица. Он утверждает, что в Петербурге под Госсовет строится отдельное здание.


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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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