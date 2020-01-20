Рабочая группа призвала определить роль Госсовета

Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора Уже почти 200 человек госпитализированы с кишечной инфекцией в Кизляре Новый посол США в Москве назвал темы для диалога с российскими властями Глава Чувашии Игнатьев извинился за свой призыв «мочить журналистов»