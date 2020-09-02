Чей Крым? Заявление Тихановской возмутило белорусов

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что процедура воссоединения Крыма с Россией нарушает международные нормы. При этом она назвала де-юре Крым украинским, а де-факто российским.

Слова Тихановской возмутили национально-культурную автономию "Белорусы Крыма". Ее глава Роман Чегринец заявил, что позиция лидера белорусской оппозиции лишена здравого смысла. По его мнению, Тихановская не понимает, о чем говорит, а лишь повторяет тезисы западной и украинской пропаганды.

Правда, позиция официального Минска по Крыму вполне рифмуется со словами Тихановской. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор так и не признал присоединение Крыма к России. В своих заявлениях о принадлежности полуострова Лукашенко обычно делает акцент на том, что признание Крыма российским ничего не изменит, а лишь испортит отношения Минска и Киева. При этом президент Белоруссии неоднократно упрекал украинцев в том, что они не воевали за Крым.