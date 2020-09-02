Чей Крым? Заявление Тихановской возмутило белорусов
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что воссоединение Крыма с Россией нарушает международные нормы, но признала полуостров де-факто российским.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что процедура воссоединения Крыма с Россией нарушает международные нормы. При этом она назвала де-юре Крым украинским, а де-факто российским.
Слова Тихановской возмутили национально-культурную автономию "Белорусы Крыма". Ее глава Роман Чегринец заявил, что позиция лидера белорусской оппозиции лишена здравого смысла. По его мнению, Тихановская не понимает, о чем говорит, а лишь повторяет тезисы западной и украинской пропаганды.
Правда, позиция официального Минска по Крыму вполне рифмуется со словами Тихановской. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор так и не признал присоединение Крыма к России. В своих заявлениях о принадлежности полуострова Лукашенко обычно делает акцент на том, что признание Крыма российским ничего не изменит, а лишь испортит отношения Минска и Киева. При этом президент Белоруссии неоднократно упрекал украинцев в том, что они не воевали за Крым.
Президент России Владимир Путин с пониманием относится к позиции белорусского коллеги. По словам российского лидера, Лукашенко стремится сохранить добрососедские отношения с Украиной, поэтому официально Минск не признает Крым территорией России. Путин при этом отмечает, что у России с Белоруссией союзное, но не единое государство.
Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после проведенного там референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Официально присоединение Крыма к России признают всего семь стран: Афганистан, Венесуэла, Сирия, КНДР, Никарагуа, Куба и Судан.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН ранее заявил, что жители полуострова рады воссоединению с Россией и не думают возвращаться на Украину.
«Крымчане чувствуют единство с Россией. Так что выводы совершенно обратные: как здорово, что мы сегодня вместе с Россией!» - заявил член Совфеда.
В свою очередь депутат Госдумы от Керченского избирательного округа Константин Бахарев в эфире НСН предложил игнорировать высказывания по поводу Крыма, потому что они работают исключительно на политический рейтинг их автора, а не относятся к реальному положению вещей.
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