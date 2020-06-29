Пятый день голосования по Конституции проходит без нарушений и сбоев

Около 200 тыс. человек приняли участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ 27 и 28 июня в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием.

Там отметили, что в минувшие выходные все организации, наблюдатели, члены комиссий и волонтеры, причастные к голосованию, работали в усиленном режиме. За это время операторы call-центра электронного штаба провели порядка 7 тыс. консультаций с жителями. Большинство вопросов были технического характера.