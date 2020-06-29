Пятый день голосования по Конституции проходит без нарушений и сбоев
Около 200 тыс. человек приняли участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ 27 и 28 июня в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием.
Там отметили, что в минувшие выходные все организации, наблюдатели, члены комиссий и волонтеры, причастные к голосованию, работали в усиленном режиме. За это время операторы call-центра электронного штаба провели порядка 7 тыс. консультаций с жителями. Большинство вопросов были технического характера.
Круглосуточно за ходом голосования следят операторы видеоцентра, сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.
Ход голосования продолжают контролировать 21 тыс. 644 наблюдателей, все они равномерно распределены по участкам. В случае необходимости на участки выезжают мобильные группы.
В сообщении отмечается, что пятый день голосования по поправкам в Конституцию проходит без нарушений и сбоев.
По состоянию на 12:00 явка на электронное голосование составила 83,38%. Всего проголосовали 992 тыс. 738 человек.
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