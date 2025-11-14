«Зашкварный» визит: Что Зеленский будет просить у Греции
Греция снабжала Украину большим количеством оружия, поэтому Зеленский вновь едет к "кормушке", к тому же ему надо отвлечь внимание от разгоревшегося скандала, заявил НСН Павел Онойко.
Украинский лидер едет в Грецию выпросить себе хотя бы одну систему Patriot, а также французские самолеты Mirage 2000-5. Об этом НСН рассказал главный редактор интернет-издания «Русские Афины» Павел Онойко.
Греческое издание Kathimerini сообщает, что в ближайшее воскресенье глава Украины Владимир Зеленский посетит Грецию для переговоров с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и председателем парламента Константиносом Тасуласом. Детали программы пока держатся в секрете из соображений безопасности. Онойко рассказал, чего хочет от греков Зеленский.
«Не секрет, что Зеленский едет просить оружие. В первую очередь, речь идет о системах Patriot, которых у Греции шесть штук, и он надеется хотя бы одну батарею получить. Также там есть старые французские самолеты Mirage 2000-5. Вообще Греция выделяла Украине много оружия. Несколько сотен БМП, больше ста орудий, миллионы снарядов, ракеты. Там речь идет о миллионах патронов и тому подобное. В Греции было достаточно большое количество российской боевой техники - то, что было получено от Восточной Германии. Что касается самолетов, то раньше ему отказывали, но кто знает, вдруг на этот раз ему удастся получить что-то», - рассказал он.
По данным украинских СМИ, поездка Зеленского в Грецию происходит на фоне крупного коррупционного дела, в котором фигурируют люди из ближайшего окружения Зеленского. Речь идет о предпринимателе Тимуре Миндиче – соратнике главы Украины. По словам Онойко, одна из целей поездки Зеленского - отвлечь общественность от этого скандала.
«Сейчас многие греческие СМИ пишут про коррупционные проблемы на Украине, мол, получается, к вам едет явный коррупционер и не «зашкварно» ли будет вам общаться с ним. Сейчас же там все поднято по делу Миндича и по поводу его бегства и, скажем так, по делу «Энергоатома». Так что, скорее всего, это просто дежурный визит, который пытается отвлечь внимание от ситуации, которая возникла на Украине. Тем более сейчас идет речь о выделении восстановительного кредита Украине на €140 миллиардов под замороженные российские активы», - отметил Онойко.
Ранее стало известно, что из-за скандала с НАБУ высока вероятность, что президент Украины готовится покинуть страну и уехать в Великобританию, где ему якобы гарантированы защита и вид на жительство, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
