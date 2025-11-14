Украинский лидер едет в Грецию выпросить себе хотя бы одну систему Patriot, а также французские самолеты Mirage 2000-5. Об этом НСН рассказал главный редактор интернет-издания «Русские Афины» Павел Онойко.

Греческое издание Kathimerini сообщает, что в ближайшее воскресенье глава Украины Владимир Зеленский посетит Грецию для переговоров с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и председателем парламента Константиносом Тасуласом. Детали программы пока держатся в секрете из соображений безопасности. Онойко рассказал, чего хочет от греков Зеленский.

«Не секрет, что Зеленский едет просить оружие. В первую очередь, речь идет о системах Patriot, которых у Греции шесть штук, и он надеется хотя бы одну батарею получить. Также там есть старые французские самолеты Mirage 2000-5. Вообще Греция выделяла Украине много оружия. Несколько сотен БМП, больше ста орудий, миллионы снарядов, ракеты. Там речь идет о миллионах патронов и тому подобное. В Греции было достаточно большое количество российской боевой техники - то, что было получено от Восточной Германии. Что касается самолетов, то раньше ему отказывали, но кто знает, вдруг на этот раз ему удастся получить что-то», - рассказал он.