Путину предложили провести голосование по изменениям в Конституции 22 апреля

Президенту России Владимиру Путину предложили провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля. Об этой дате заявил сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в основной закон, сенатор Андрей Клишас на заседании группы с главой государства, передает Ura.ru.

По словам Клишаса, дата выбрана из-за того, что именно в этот период заканчивается Великий пост (19 апреля) и начинается Рамадан (23 апреля). Между этими датами можно выбрать день, который не будет занят ни выходными, ни праздниками, сообщает RT.

В свою очередь, президент России на предложенную дату никак не отреагировал и предложение это не прокомментировал.

Ранее НСН писала, что сопредседатель рабочей группы, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что поправки в преамбулу основного закона не планируются.

