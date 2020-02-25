Путину предложат растянуть голосование по Конституции на 4 дня
Вопрос о проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в течение четырёх дней может обсуждаться на встрече президента Владимира Путина с профильной рабочей группой 26 февраля. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, пока нет ясности с тем, что будет раньше: утверждение пакета поправок Госдумой или само общероссийское голосование по ним.
Ранее в рабочей группе по подготовке поправок в Конституцию заявили, что голосование пройдёт до 1 мая – вероятно, в один из выходных дней. Член ЦИК РФ Евгений Колюшин рассказал, что голосование может идти четыре дня – с 19 по 22 апреля.
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