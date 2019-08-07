Путину доложили о захвате экс-президента Киргизии Атамбаева
Президент Российской Федерации Владимир Путин получил полную информацию о ситуации в Киргизии, где сегодня был задержан в ходе силовой операции бывший лидер республики Алмазбек Атамбаев. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Как отмечает RT, в пресс-службе подчеркнули, что российский лидер получает оперативно самые новые данные и отслеживает обстановку в дружественной стране.
Операция с участием спецназа по задержания Атамбаева началась несколько часов назад в его доме в селе Кой-Таш.
В ходе столкновений со сторонниками экс-президента ранены более 10 человек, в основном, резиновыми пулями, которые применили силовики, пишут «Дни.ру».
Ранее парламент снял с Атамбаева неприкосновенность, его подозревают в нескольких преступлениях. Как уточняет РИА ФАН, речь идёт о перепрофилировании земельных участков, коррупции, незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета, а также незаконных поставках угля на ТЭЦ Бишкека.
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