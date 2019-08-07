Путину доложили о захвате экс-президента Киргизии Атамбаева

Президент Российской Федерации Владимир Путин получил полную информацию о ситуации в Киргизии, где сегодня был задержан в ходе силовой операции бывший лидер республики Алмазбек Атамбаев. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечает RT, в пресс-службе подчеркнули, что российский лидер получает оперативно самые новые данные и отслеживает обстановку в дружественной стране.

Операция с участием спецназа по задержания Атамбаева началась несколько часов назад в его доме в селе Кой-Таш.