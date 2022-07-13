Путина в Тегеране примет верховный лидер Ирана Хаменеи
Президента РФ Владимира Путина 19 июля в Тегеране примет верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.
«Как мы ожидаем, на этот раз также будет встреча с верховным руководителем Исламской Республики Иран, и также запланированы встречи с президентом Раиси и президентом Эрдоганом. Ожидания самые большие», - заявил дипломат в эфире «России 24».
Ранее сообщалось, что Путин в Иране примет участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
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