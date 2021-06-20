Путин проведет прямую линию 30 июня
20 июня 202103:04
Российский президент Владимир Путин проведет прямую линию 30 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Программа выйдет в эфир в полдень. Трансляцию будут вести телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что сейчас идет подготовка к прямой линии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru