Путин проведет прямую линию 30 июня

Программа выйдет в эфир в полдень. Трансляцию будут вести телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что сейчас идет подготовка к прямой линии.

