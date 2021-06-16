Названа возможная дата прямой линии с Путиным

Прямая линия президента России Владимира Путина может пройти в конце июня или начале июля. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в качестве возможных дат рассматриваются 24 и 30 июня. Об этом сообщают источники «Ведомостей» на телеканалах, планирующих вести трансляцию мероприятия. Единственной причиной переноса может стать ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с пандемией COVID-19.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что сейчас идет подготовка к прямой линии. Точная дата прямой линии пока не называется.

