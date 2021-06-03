Песков подтвердил прямую линию с Путиным в 2021 году
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время уже идёт подготовка к прямой линии с Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Представитель Кремля отказался назвать точные сроки, сказав лишь, что мероприятие пройдёт «в этом году».
Прямая линия с Путиным, в ходе которой население задаёт вопросы главе государства, впервые прошла в 2001 года. С тех пор её отменяли лишь дважды - в 2012 и 2020 году. В последний раз отмена была связана с пандемией коронавируса, из-за чего президент РФ несколько раз обращался к гражданам, поэтому в Кремле решили, что проводить прямую было бы излишним, сообщает «Свободная пресса».
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