Песков подтвердил прямую линию с Путиным в 2021 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время уже идёт подготовка к прямой линии с Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отказался назвать точные сроки, сказав лишь, что мероприятие пройдёт «в этом году».

Прямая линия с Путиным, в ходе которой население задаёт вопросы главе государства, впервые прошла в 2001 года. С тех пор её отменяли лишь дважды - в 2012 и 2020 году. В последний раз отмена была связана с пандемией коронавируса, из-за чего президент РФ несколько раз обращался к гражданам, поэтому в Кремле решили, что проводить прямую было бы излишним, сообщает «Свободная пресса».

