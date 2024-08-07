Путина пригласили на инаугурацию президента Мексики

Мексика пригласила российского президента Владимира Путина на церемонию инаугурации нового мексиканского лидера Клаудии Шейнбаум, сообщают «Известия».

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Она состоится 1 октября 2024 года. Как заявили в диппредставительстве Мексики в РФ, Путин примет решение, будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого чиновника, который сделает это от его имени.

Ранее российский президент поздравил Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:МексикаПрезидент РФВладимир Путин

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