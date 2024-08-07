Путина пригласили на инаугурацию президента Мексики
7 августа 202403:33
Мексика пригласила российского президента Владимира Путина на церемонию инаугурации нового мексиканского лидера Клаудии Шейнбаум, сообщают «Известия».
Она состоится 1 октября 2024 года. Как заявили в диппредставительстве Мексики в РФ, Путин примет решение, будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого чиновника, который сделает это от его имени.
Ранее российский президент поздравил Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru