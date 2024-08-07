Путина пригласили на инаугурацию президента Мексики

Она состоится 1 октября 2024 года. Как заявили в диппредставительстве Мексики в РФ, Путин примет решение, будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого чиновника, который сделает это от его имени.

Ранее российский президент поздравил Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

