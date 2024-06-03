Президент Мексики пообещал уйти на пенсию

Действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после ухода с поста главы государства не собирается заниматься политикой. Политик заявил, что «очень доволен, завершая свою работу на посту президента». «Миссия выполнена, и я уйду на пенсию», - объявил Лопес Обрадор журналистам.

По его словам, он не намерен участвовать ни в какой публичной политической деятельности.