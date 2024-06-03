Президент Мексики пообещал уйти на пенсию

Действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после ухода с поста главы государства не собирается заниматься политикой. Политик заявил, что «очень доволен, завершая свою работу на посту президента». «Миссия выполнена, и я уйду на пенсию», - объявил Лопес Обрадор журналистам.

По его словам, он не намерен участвовать ни в какой публичной политической деятельности.

Путин поздравил Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике

В воскресенье, 2 июня, в Мексике состоялись всеобщие выборы, по результатам которых определился в том числе будущий президент. По данным системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE, кандидат правящей партии Клаудия Шейнбаум лидирует, набирая между 58,3 и 60,7%. Официальные результаты выборов объявят позднее после подсчета голосов.

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ФОТО: AP / ТАСС
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