Путин поздравил Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике
Президент РФ Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум Пардо с победой на президентских выборах в Мексике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В поздравительной телеграмме российский лидер указал, что Мексика является дружественным партнёром России в латиноамериканском регионе.
«Рассчитываем, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между нашими странами», - подчеркнул Путин.
Ранее мексиканская партия Morena заявила, что победу на выборах президента страны одержала Клаудия Шейнбаум Пардо, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru