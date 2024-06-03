Путин поздравил Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике

Президент РФ Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум Пардо с победой на президентских выборах в Мексике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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В поздравительной телеграмме российский лидер указал, что Мексика является дружественным партнёром России в латиноамериканском регионе.

«Рассчитываем, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между нашими странами», - подчеркнул Путин.

Ранее мексиканская партия Morena заявила, что победу на выборах президента страны одержала Клаудия Шейнбаум Пардо, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: AP / ТАСС
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