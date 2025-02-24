СМИ: Зеленский накричал на главу минфина США в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский накричал на министра финансов США Скотта Бессента во время визита последнего в Киев. Об этом пишет газета Financial Times.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что украинские власти грубо обошлись с Бессентом в его первый визит в страну, отказавшись подписать сделку по ресурсам. Зеленский во время приезда министра якобы спал и был недоступен.
По данным Financial Times, за дверями офиса Зеленского «вспыхнула напряженность» по поводу соглашения с США.
«Доносящиеся оттуда хриплые крики нельзя было ни с чем спутать», - пишет издание.
По данным источника, украинский лидер был очень зол.
Ранее Зеленский заявил, что в рамках сделки по ископаемым США получат с Киева 100% надбавки с оказанной ранее помощи, украинский президент не согласен с такими условиями, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru