СМИ: Зеленский накричал на главу минфина США в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский накричал на министра финансов США Скотта Бессента во время визита последнего в Киев. Об этом пишет газета Financial Times.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что украинские власти грубо обошлись с Бессентом в его первый визит в страну, отказавшись подписать сделку по ресурсам. Зеленский во время приезда министра якобы спал и был недоступен.

По данным Financial Times, за дверями офиса Зеленского «вспыхнула напряженность» по поводу соглашения с США.

«Доносящиеся оттуда хриплые крики нельзя было ни с чем спутать», - пишет издание.

По данным источника, украинский лидер был очень зол.

Ранее Зеленский заявил, что в рамках сделки по ископаемым США получат с Киева 100% надбавки с оказанной ранее помощи, украинский президент не согласен с такими условиями, пишет Ura.ru.

