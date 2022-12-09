Путин заявил, что удивлен и разочарован словами Меркель о минских соглашениях

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он разочарован комментариями бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель по минским соглашениям. Он утверждает, что для него было неожиданным услышать такую версию.

В интервью германскому изданию Die Zeit, опубликованном 7 декабря, Меркель сообщила, что минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией. Политик призналась, что «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена.