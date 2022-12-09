Путин заявил, что удивлен и разочарован словами Меркель о минских соглашениях
Президент РФ Владимир Путин заявил, что он разочарован комментариями бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель по минским соглашениям. Он утверждает, что для него было неожиданным услышать такую версию.
В интервью германскому изданию Die Zeit, опубликованном 7 декабря, Меркель сообщила, что минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией. Политик призналась, что «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена.
Путин утверждает, что понимал, что Германия поддерживает Украину, но исходил из того, что власти ФРГ ведут себя искренне. После же слов Меркель стало ясно, что никто, даже Европа, не собирался выполнять минские договоренности. Запад, по его словам, «лишь хотел накачать Украину оружием», заявил Путин на вопрос журналистов на пресс-конференции по итогам саммита глав государств стран ЕАЭС.
По мнению президента РФ, слова Меркель свидетельствуют о том, что он правильно сделал, начав спецоперацию на Украине. Он добавил, что, возможно, сделать это надо было раньше, но в России надеялись решить вопрос мирным путем.
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