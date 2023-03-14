Путин заявил об утрате европейцами гена независимости и суверенитета
Европейские страны потеряли «национальный интерес», независимость и суверенитет. Такое мнение высказал президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».
Глава государства заявил, что европейцев «лупят по носу и по темечку». Но страны ЕС не сопротивляются, а прогибаются под давлением еще больше, констатировал президент.
По его словам, к такой ситуации привели нынешние европейские руководители.
«Утрачен инстинкт национального интереса», - заявил Путин.
Евросоюз 13 марта согласовал продление антироссийских санкций на полгода. В силе остаются ограничения против 1,5 тысячи физических лиц и 205 организаций, передает НСН.
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