Путин заявил об утрате европейцами гена независимости и суверенитета

Глава государства заявил, что европейцев «лупят по носу и по темечку». Но страны ЕС не сопротивляются, а прогибаются под давлением еще больше, констатировал президент.

По его словам, к такой ситуации привели нынешние европейские руководители.

«Утрачен инстинкт национального интереса», - заявил Путин.

Евросоюз 13 марта согласовал продление антироссийских санкций на полгода. В силе остаются ограничения против 1,5 тысячи физических лиц и 205 организаций, передает НСН.

