Путин назвал «полной чушью» сообщения о причастности украинцев к терактам на «Северных потоках»

Президент Владимир Путин усомнился в версии о том, что к диверсиям на газопроводах «Северный поток» причастны украинские активисты, сообщают СМИ.

Швеция ответила России на запрос по «Северным потокам»

Данные западных СМИ о причастности украинцев глава государства назвал «полной чушью».

По мнению Путина, теоретическая заинтересованность в подрыве газопроводов есть у США. Он отметил, что Вашингтону выгодно поставлять свой сжиженный природный газ в Европу.

Президент уточнил, что под российские газопроводы могли заложить несколько взрывных устройств.

Несмотря на теракты, у «Северного потока» есть будущее, считает Путин.

Германия, Дания и Швеция отказалась сотрудничать с Генпрокуратурой РФ и ФСБ в расследовании терактов на «Северных потоках», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинТерактСеверный Поток
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