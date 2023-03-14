Путин назвал «полной чушью» сообщения о причастности украинцев к терактам на «Северных потоках»
Президент Владимир Путин усомнился в версии о том, что к диверсиям на газопроводах «Северный поток» причастны украинские активисты, сообщают СМИ.
Данные западных СМИ о причастности украинцев глава государства назвал «полной чушью».
По мнению Путина, теоретическая заинтересованность в подрыве газопроводов есть у США. Он отметил, что Вашингтону выгодно поставлять свой сжиженный природный газ в Европу.
Президент уточнил, что под российские газопроводы могли заложить несколько взрывных устройств.
Несмотря на теракты, у «Северного потока» есть будущее, считает Путин.
Германия, Дания и Швеция отказалась сотрудничать с Генпрокуратурой РФ и ФСБ в расследовании терактов на «Северных потоках», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает НСН.
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