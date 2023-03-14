Путин назвал «полной чушью» сообщения о причастности украинцев к терактам на «Северных потоках»

Данные западных СМИ о причастности украинцев глава государства назвал «полной чушью».

По мнению Путина, теоретическая заинтересованность в подрыве газопроводов есть у США. Он отметил, что Вашингтону выгодно поставлять свой сжиженный природный газ в Европу.

Президент уточнил, что под российские газопроводы могли заложить несколько взрывных устройств.

Несмотря на теракты, у «Северного потока» есть будущее, считает Путин.

Германия, Дания и Швеция отказалась сотрудничать с Генпрокуратурой РФ и ФСБ в расследовании терактов на «Северных потоках», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает НСН.

