Возбуждены уголовные дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий нацистских преступников на интернет-ресурсах движения «Бессмертный полк – онлайн» во время проведения виртуальной акции по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как отмечается на сайте ведомства, подобного рода действия имели целью популяризацию преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

В частности, по данным следствия, неизвестные с целью одобрения нацистских преступлений разместили в открытом доступе фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. При этом в подписи злоумышленники указали, что это якобы полковник Алексеев В.М.

Кроме того, в «Банк памяти» была загружена анкета с фотоизображением Гитлера с подписью, что на ней якобы изображен участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо». Как отмечает RT, уголовные дела возбуждены по статье «реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала».

