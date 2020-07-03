СК намерен найти скрывшихся от Нюрнбергского трибунала преступников

Одна из задач Следственного комитета России – назвать имена и описать преступления тех, кто скрылся от международного военного трибунала в Нюрнберге и других послевоенных процессов, вне зависимости от того, живы они или нет. Об этом заявил председатель СКР Александр Бастрыкин, передаёт РИА Новости.

Устанавливать виновных необходимо по принципу неотвратимости наказания, подчеркнул он.

Согласно архивным данным, только во время оккупации на территории РСФСР были преднамеренно уничтожены более двух миллионов человек из числа мирного населения. Подробности становятся известны благодаря раскопкам и рассекречиванию архивов, в том числе по событиям в Новгородской и Ростовской области, в Краснодарском крае.

