Путин принял участие в заседании ВЕЭС в Астане
Российский лидер Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит во Дворце независимости в Астане (Казахстан), сообщает RT.
Началось заседание со встречи в узком формате. Помимо Путина, в мероприятии участвуют лидеры Казахстана, Киргизии и Белоруссии и вице-премьер Армении.
Предполагается, что в закрытом режиме участники заседания обсудят планы Армении по вступлению в Евросоюз.
Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Путин выполняет особую, судьбоносную для России, миссию.
