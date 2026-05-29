Путин принял участие в заседании ВЕЭС в Астане

Российский лидер Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит во Дворце независимости в Астане (Казахстан), сообщает RT.

Токаев назвал успешными переговоры в узком формате с Путиным

Началось заседание со встречи в узком формате. Помимо Путина, в мероприятии участвуют лидеры Казахстана, Киргизии и Белоруссии и вице-премьер Армении.

Предполагается, что в закрытом режиме участники заседания обсудят планы Армении по вступлению в Евросоюз.

Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Путин выполняет особую, судьбоносную для России, миссию.

ФОТО: ТАСС/Щербак Александр
