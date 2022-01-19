Путин заявил о росте экономического сотрудничества РФ и Ирана в пандемию

На встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси российский лидер отметил, что в 2020 году наблюдался «небольшой, но всё-таки рост товарооборота свыше 6%».

«А в прошлом году - 38 с лишним процентов роста», - подчеркнул Путин.

Глава российского государства также напомнил, что Россия и Иран реализуют крупные проекты,«по очень многим направлениям».

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси на встрече в Москве планируют обсудить реализацию совместных проектов в экономике, международные и региональные темы, а также проблематику выполнения совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

