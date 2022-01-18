Переговоры Путина с президентом Ирана пройдут в Москве 19 января

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Ибрахим Раиси на встрече в Москве планируются обсудить реализацию совместных проектов в экономике, сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что на переговорах, которые пройдут 19 января, главы государств рассмотрят международные темы и региональные темы.

Кроме того, Путин и Раиси обсудят проблематику выполнения совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Ранее различные аспекты двусторонних отношений обсудили глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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