Переговоры Путина с президентом Ирана пройдут в Москве 19 января
Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Ибрахим Раиси на встрече в Москве планируются обсудить реализацию совместных проектов в экономике, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что на переговорах, которые пройдут 19 января, главы государств рассмотрят международные темы и региональные темы.
Кроме того, Путин и Раиси обсудят проблематику выполнения совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Ранее различные аспекты двусторонних отношений обсудили глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, сообщает RT.
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