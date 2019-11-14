Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Президент подчеркнул, что Москва готова к работе с украинскими партнерами и напомнил о готовности снижения цены на газ для Киева на четверть. При этом Путин отметил, что многочисленные иски от украинской стороны обостряют ситуацию.

Ранее экономист Александр Дудчак в беседе с НСН высказал свою точку зрения на проблему транзита российского газа в страны ЕС через Украину.

