Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
14 ноября 201923:43
Транзит газа через территорию Украины может быть прекращен. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе саммита БРИКС в Бразилии, передает РИА Новости.
Президент подчеркнул, что Москва готова к работе с украинскими партнерами и напомнил о готовности снижения цены на газ для Киева на четверть. При этом Путин отметил, что многочисленные иски от украинской стороны обостряют ситуацию.
Ранее экономист Александр Дудчак в беседе с НСН высказал свою точку зрения на проблему транзита российского газа в страны ЕС через Украину.
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