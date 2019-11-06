Миллера указа нет для «Нафтогаза»
Директор Фонда энергетического развития в беседе с НСН рассказал, как в Киеве воспримут условия главы «Газпрома».
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения соглашения по транзиту газа через Украину с 2020 года. Он настаивает на необходимости урегулировать судебные споры между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», то есть взаимного отказа от претензий, в том числе антимонопольных штрафов, и прекращения разбирательств. Также Киев должен согласиться на прямые закупки российского газа с 2020 года и определить объемы таких закупок.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН рассказал, чего стоит ждать от Киева.
«"Нафтогаз" не пойдет на уступки в части штрафов. Они считают, что могут получить эти деньги с "Газпрома", и поэтому подают новые иски на большие суммы. Никто отказываться от миллиардов долларов точно не будет, особенно в текущем состоянии "Нафтогаза" и Украины. Поэтому так называемое "обнуление взаимных требований" явно не пройдет. Что касается заключения контракта на покупку, это реально, если Украина будет исходить из экономической логики, и цена, которую предложит "Газпром" будет конкурентоспособной», - отметил эксперт.
Что касается транзитного контракта, по мнению Пикина, он будет заключен на краткосрочных условиях по правилам работы на рынках Евросоюза.
«Это логично, не несет таких рисков, и это условия будут более гибкими для "Газпрома"», - пояснил он.
Напомним, «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж иск к «Газпрому» на 12 млрд долларов. По утверждениям украинской компании, столько российская монополия должна выплатить за неправильный по мнению Киева тариф на транзит газа, заложенный в соглашении 2009 года. Ранее арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» почти 3 млрд долларов.
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