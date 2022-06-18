Путин заявил о развитии отношений с Боснией и Герцеговиной, несмотря на санкции

Президент России Владимир Путин заявил о продолжении и развитии отношений с Боснией и Герцеговиной, несмотря на сложности из-за поддержки санкций против РФ. Об этом он сообщи на встрече с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.