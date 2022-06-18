Додик поблагодарил Путина за продление цены на газ

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за продление цены на газ из РФ. Об этом он сообщил в пятницу на переговорах с Путиным во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

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Он подчеркнул, российским энергоресурсам нет альтернативы.

Ранее Додик поблагодарил главу Газпрома Алексея Миллера за сохранение существующей цены на газ для Республики Сербской.


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ФОТО: Президент Республики Сербской Милорад Додик
ТЕГИ:Российский ГазБосния И Герцеговина
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