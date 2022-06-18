Додик поблагодарил Путина за продление цены на газ
18 июня 202200:18
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за продление цены на газ из РФ. Об этом он сообщил в пятницу на переговорах с Путиным во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.
Он подчеркнул, российским энергоресурсам нет альтернативы.
Ранее Додик поблагодарил главу Газпрома Алексея Миллера за сохранение существующей цены на газ для Республики Сербской.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru