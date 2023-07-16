Путин заявил о применении Россией кассетных боеприпасов как о зеркальной мере

Президент подчеркнул, что Россия обладает достаточным запасом разного рода кассетных боеприпасов, которые пока еще ВС РФ их не применяли.

«Но конечно, если они (кассетные боеприпасы - прим. НСН) будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», – цитирует Путина ТАСС.

По его мнению, использование кассетных боеприпасов является преступлением.

«...Использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Вот, я думаю, к этому и надо так относиться», – считает президент России.

По его мнению, Соединенные Штаты поставляют Киеву кассетные боеприпасы из-за дефицита других видов оружия.

«Делают они это (поставку кассетных боеприпасов на Украину - прим.НСН) не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще» – заявил Владимир Путин.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил в Twitter о лицемерности поставок кассетных снарядов Киеву со стороны Вашингтона. По словам миллиардера, после этого решения стоит ждать негативных последствий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





