«Не будешь прыгать без штанов»: Путин призвал брать на работу участников СВО

Президент РФ Владимир Путин призвал набирать кадры из участников специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

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На встрече с муниципальными служащими он отметил, что у людей, которые «проходят это горнило», по-другому выстраиваются «очень многие жизненные приоритеты».

«Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать», — заключил глава государства.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил запретить «бездумные вечеринки» в регионе «пока кто-то на передовой ждёт рассвет в окопе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр с трансляции
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