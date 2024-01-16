«Не будешь прыгать без штанов»: Путин призвал брать на работу участников СВО

На встрече с муниципальными служащими он отметил, что у людей, которые «проходят это горнило», по-другому выстраиваются «очень многие жизненные приоритеты».

«Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать», — заключил глава государства.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил запретить «бездумные вечеринки» в регионе «пока кто-то на передовой ждёт рассвет в окопе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».