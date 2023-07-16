Путин заявил о полной зависимости европейских политиков от США
Европейские политики утратили независимость и превратились в исполнителей воли Соединенных Штатов, считает президент России Владимир Путин. Фрагмент интервью с главой государства опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Путин отметил, что иногда ему кажется, что руководители европейских стран сделают все, что от них потребуют в Вашингтоне.
«Если им завтра скажут: «мы решили всех вас повесить», то они, потупив взгляд, и, удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: можно ли это сделать на веревках национального производства?» - сказал российский лидер.
Глава МИД Германии Анналена Бербок в своей статье для The Guardian назвала Россию угрозой для Европы. Она призвала политиков стран ЕС разработать стратегию противодействия Москве, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru