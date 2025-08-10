«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью с «Сочи» в четвёртом туре Российской премьер-лиги.
Матч прошел на стадионе «Фишт» в Сочи завершился со счётом 1:1. На 37-й минуте голом за «Динамо» отметился полузащитник Денис Макаров, а на 84-й минуте хавбек «Сочи» Максим Мухин сравнял счет.
После четырёх туров «Динамо» занимает девятое место в таблице РПЛ, имея в активе пять очков. «Сочи» идёт последним, на 14-й позиции, с одним набранным баллом. Лидирует «Локомотив» из Москвы, набравший 12 очков.
В следующем туре, 17 августа, «Динамо» сыграет дома против ЦСКА, а «Сочи» отправится в гости к «Краснодару», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
