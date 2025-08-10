СМИ: Более 20 жилых домов повреждены в результате землетрясения в Турции
Несколько жилых зданий обрушилось из-за сильного землетрясения в турецком городе Балыкесир. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным SHOT сильно повреждены более 20 жилых домов. По данным местных СМИ, обрушилось несколько жилых домов. Есть предположение, что под завалами могут находиться люди. Местные жители, не дожидаясь прибытия спасателей, самостоятельно начали разбирать завалы. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.
Ранее пресс-служба Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщила, что магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и прилегающих регионах, составила 6,1. Эпицентр подземных толчков находился в районе Сындыргы провинции Балыкесир, очаг залегал на глубине 11 километров.
Ранее землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали в районе острова Тайвань, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
