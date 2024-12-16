Путин заявил о переломе в ходе спецоперации
Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил о наступлении переломного момента в зоне спецоперации России на Украине. Президент отметил, что такая тенденция наметилась непосредственно на поле боя. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
По словам президента России, российская армия уже перехватила стратегическую инициативу. «На самом деле это перелом на линии боевого соприкосновения. И наша боевая активность, полный перехват стратегической инициативы», — подчеркнул он.
Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что российская военная медицина с честью выдержала испытание спецоперацией на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru