Путин заявил о переломе в ходе спецоперации

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил о наступлении переломного момента в зоне спецоперации России на Украине. Президент отметил, что такая тенденция наметилась непосредственно на поле боя. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

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По словам президента России, российская армия уже перехватила стратегическую инициативу. «На самом деле это перелом на линии боевого соприкосновения. И наша боевая активность, полный перехват стратегической инициативы», — подчеркнул он.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что российская военная медицина с честью выдержала испытание спецоперацией на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияВладимир Путин

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