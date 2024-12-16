По словам президента России, российская армия уже перехватила стратегическую инициативу. «На самом деле это перелом на линии боевого соприкосновения. И наша боевая активность, полный перехват стратегической инициативы», — подчеркнул он.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что российская военная медицина с честью выдержала испытание спецоперацией на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

