Путин заявил о нужности оппозиции

Президент России Владимир Путин считает, что оппозиция в стране нужна. Об этом он заявил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Журналист сказал, что в России оппозиция «ручная», что она «с ладошки кормится». Однако российский лидер не согласился с этим утверждением.

Путин пояснил, что в России есть четыре парламентских фракции, взгляды которых на некоторые проблемы не совпадают. Президент предложил послушать выступления лидера КПРФ Геннадия Зюганова. А в стране всего около 50 партий. По словам Путина, в России нужна и системная, и несистемная оппозиция, пишет «Свободная пресса».