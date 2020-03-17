Путин заявил о нужности оппозиции

Президент России Владимир Путин считает, что оппозиция в стране нужна. Об этом он заявил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Журналист сказал, что в России оппозиция «ручная», что она «с ладошки кормится». Однако российский лидер не согласился с этим утверждением.

Путин пояснил, что в России есть четыре парламентских фракции, взгляды которых на некоторые проблемы не совпадают. Президент предложил послушать выступления лидера КПРФ Геннадия Зюганова. А в стране всего около 50 партий. По словам Путина, в России нужна и системная, и несистемная оппозиция, пишет «Свободная пресса».

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Президент также категорически не согласился с тем, что несистемный оппозиционер считается врагом государства, пишет «Газета.ру».

«Ничего подобного. Откуда Вы это взяли? Вам так хочется думать? Это не так. Это не соответствует действительности», — сказал глава государства.

Ранее фракция КПРФ в Заксобрании Новосибирской области не стала голосовать за предложенные президентом поправки в Конституцию. Ранее депутаты КПРФ в Забайкалье также отказались поддержать поправки. Член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин в эфире НСН объяснил позицию коммунистов в отношении поправок к Конституции.

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ФОТО: kremlin.ru
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