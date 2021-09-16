Путин заявил о нескольких десятках COVID-больных в его окружении

«Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в моем ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом», — приводит слова Путина ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что в течение нескольких дней будет соблюдать самоизоляцию, отмечает РИА ФАН.

Об уходе на самоизоляцию Путин сообщил во вторник на совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия». Президент отметил, что в его самом близком окружении несколько человек заболели COVID-19. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент абсолютно здоров и продолжает работу удаленно, напоминают Известия.

