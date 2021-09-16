Путин примет участие в саммите ОДКБ по видеосвязи
Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в саммите ОДКБ в Душанбе, передает «Интерфакс».
Отмечается, что главы государств обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также заслушают доклад о приоритетах развития в период предстоящего председательства в ОДКБ Армении.
Также МИД Таджикистана сообщал о планах обсуждения ситуации в Афганистане.
Ранее Путин планировал отправиться с визитом в Таджикистан, но за два дня до мероприятия сообщил, что вынужден принять участие по видеосвязи.
Ранее стало известно, что Владимир Путин будет соблюдать самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом, выявленных в его окружении. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
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